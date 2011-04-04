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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:04
Да уж, не густо
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Додано: Чет 23 лип, 2020 17:16
change_pm написав:
Ребяти, відчуваю одним місцем наближення великого тунця (слідкуючи за зовнішними і внутрішніми новинами), імхо, пару тижнів ще є, а потім буде боляче.
Тому, з банків і банківських коморок геть. Переходьте на під грушу в уе.
Внутрішньо зрозуміло, кругом на 200% свої нелохи, а що у зовнішньому світі непокоїть?
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