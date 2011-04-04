|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Да уж, не густо
.......
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:16
Внутрішньо зрозуміло, кругом на 200% свої нелохи, а що у зовнішньому світі непокоїть?
Додано: Чет 23 лип, 2020 18:01
І хто виграв у цьому цирку? При Смолію хоч б 0,5% та скинули б. Тобто перехід на турбо-режим швидкість лише сповільнив.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|