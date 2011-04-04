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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Да уж, не густо
.......
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:16
Внутрішньо зрозуміло, кругом на 200% свої нелохи, а що у зовнішньому світі непокоїть?
Додано: Чет 23 лип, 2020 18:01
І хто виграв у цьому цирку? При Смолію хоч б 0,5% та скинули б. Тобто перехід на турбо-режим швидкість лише сповільнив.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:54
гиги, хперди
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Додано: Чет 23 лип, 2020 21:08
В нього в туманному Альбіоні бетон підгорає.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 21:36
При 6% толку ніякого немає.
Тільки з закромів рефінанс на халяву (6%) роздають.
Кредити нікому непотрібні.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 21:53
Слухав брифінг Дмитра Сологуба (ще маестро Квестор його виділяв).
Сподобався. На місці Зе його б на Голову НБУ пропонував би.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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