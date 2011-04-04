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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 979980981982
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:04

Re: Байки про банки і не тільки....

Да уж, не густо
.......
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:16

  change_pm написав:Ребяти, відчуваю одним місцем наближення великого тунця (слідкуючи за зовнішними і внутрішніми новинами), імхо, пару тижнів ще є, а потім буде боляче.
Тому, з банків і банківських коморок геть. Переходьте на під грушу в уе.


Внутрішньо зрозуміло, кругом на 200% свої нелохи, а що у зовнішньому світі непокоїть?
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:01

  greenozon написав:Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6%

https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishenn ... 2020-07-23

І хто виграв у цьому цирку? При Смолію хоч б 0,5% та скинули б. Тобто перехід на турбо-режим швидкість лише сповільнив.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:54

  greenozon написав:Щодо прогнозів нової облікової ставки НБУ, яку будуть переглядати вже на цьому тижні (в четвер)

банкіри очікують подальше зниження на 0.5 - 1 %


https://minfin.com.ua/ua/2020/07/21/49204437/

гиги, хперди
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:08

  Vorlon написав:change_pm
Вперёд и с песнями! А мы как-то переживём...

В нього в туманному Альбіоні бетон підгорає.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:36

  flyman написав:
  greenozon написав:Щодо прогнозів нової облікової ставки НБУ, яку будуть переглядати вже на цьому тижні (в четвер)

банкіри очікують подальше зниження на 0.5 - 1 %


https://minfin.com.ua/ua/2020/07/21/49204437/

гиги, хперди

При 6% толку ніякого немає.
Тільки з закромів рефінанс на халяву (6%) роздають.
Кредити нікому непотрібні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:53

Слухав брифінг Дмитра Сологуба (ще маестро Квестор його виділяв).
Сподобався. На місці Зе його б на Голову НБУ пропонував би.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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