Яку суть Ви хотіли почути?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:22
Яку суть Ви хотіли почути?
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 07:59
Яким буде курс.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Коли світова криза + коронокриза ...він непрогнозований.
Слова Шеви про профіцит платіжного балансу натякають на те що особливо критичного з курсом не буде. Але це лише прогнози...
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:14
зато тримає валюту у швецарських банках.
банкір, агага
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:15
профіцит це наслідок, навіть не курсу...
але звідки стони тоді про експортерів ?
розводять і далі як котят
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:34
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:10
Re: Байки про банки і не тільки....
ще раз нагадайте, з картки на картку в різних банках через інтернет банкінг для різних осіб які ліміти переказу за раз та за банківський день?
переказ в суботу яким днем буде рахуватися пятницею чи понеділком?
як швидко пройде переказ?
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Нардеп Александр Дубинский пообещал подать законопроект, который обязывает всех чиновников правления НБУ хранить свои сбережения исключительно в гривне на территории Украины.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:15
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