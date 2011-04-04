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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 981982983984>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:22

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Слухав брифінг Дмитра Сологуба (ще маестро Квестор його виділяв).
Сподобався. На місці Зе його б на Голову НБУ пропонував би.

Говорив багато і грамотно а по суті нічого не сказав.

Яку суть Ви хотіли почути?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 07:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Слухав брифінг Дмитра Сологуба (ще маестро Квестор його виділяв).
Сподобався. На місці Зе його б на Голову НБУ пропонував би.

Говорив багато і грамотно а по суті нічого не сказав.

Яку суть Ви хотіли почути?

Яким буде курс.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:Яким буде курс.

Коли світова криза + коронокриза ...він непрогнозований.
Слова Шеви про профіцит платіжного балансу натякають на те що особливо критичного з курсом не буде. Але це лише прогнози...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:14

  greenozon написав:
  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Слухав брифінг Дмитра Сологуба (ще маестро Квестор його виділяв).
Сподобався. На місці Зе його б на Голову НБУ пропонував би.

Говорив багато і грамотно а по суті нічого не сказав.


бере приклад із ного голови - ХАМІЛІОН
куди вітер дує туди і віщає

зато тримає валюту у швецарських банках.
банкір, агага
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Яким буде курс.

Коли світова криза + коронокриза ...він непрогнозований.
Слова Шеви про профіцит платіжного балансу натякають на те що особливо критичного з курсом не буде. Але це лише прогнози...

профіцит це наслідок, навіть не курсу...
але звідки стони тоді про експортерів ?
розводять і далі як котят
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:34

Згадав за колись класну програму "Бонус до депозиту", посміхнувся...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:10

Re: Байки про банки і не тільки....

ще раз нагадайте, з картки на картку в різних банках через інтернет банкінг для різних осіб які ліміти переказу за раз та за банківський день?
переказ в суботу яким днем буде рахуватися пятницею чи понеділком?
як швидко пройде переказ?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:04

Re: Байки про банки і не тільки....

Нардеп Александр Дубинский пообещал подать законопроект, который обязывает всех чиновников правления НБУ хранить свои сбережения исключительно в гривне на территории Украины. :)
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:15

  alex2013a90 написав:Нардеп Александр Дубинский пообещал подать законопроект, который обязывает всех чиновников правления НБУ хранить свои сбережения исключительно в гривне на территории Украины. :)

Это полумеры.
Надо обязать всех чиновников вообще не иметь сбережений :lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:29

  Сибарит написав:Надо обязать всех чиновников вообще не иметь сбережений :lol:


Как это не смешно, но это пожалуй единственный способ сделать работу чиновников эффективной и избавиться от коррупции. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 24 лип, 2020 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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