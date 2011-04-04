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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 981982983984
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:29

  greenozon написав:Згадав за колись класну програму "Бонус до депозиту", посміхнувся...
все що пропонують на моменті - http://prntscr.com/tnqbaw

Этот натюрморт еще с 20х чисел июня висит :(
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:57

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:Згадав за колись класну програму "Бонус до депозиту", посміхнувся...
все що пропонують на моменті - http://prntscr.com/tnqbaw

Этот натюрморт еще с 20х чисел июня висит :(

Неее, ну +200грн за открытие депо от 5К на 3 мес у Цыгана -- норм :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:02

  flyman написав:ще раз нагадайте, з картки на картку в різних банках через інтернет банкінг для різних осіб які ліміти переказу за раз та за банківський день?
переказ в суботу яким днем буде рахуватися пятницею чи понеділком?
як швидко пройде переказ?

В монобанке 60 тыс. за раз (экв. 25 тыс. дол. в месяц), субботой, мгновенно.
П.С. О поступлении крупной суммы принимающий банк лучше предупредить заранее.
Bosstone
 
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