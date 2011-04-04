Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
flyman написав:ще раз нагадайте, з картки на картку в різних банках через інтернет банкінг для різних осіб які ліміти переказу за раз та за банківський день? переказ в суботу яким днем буде рахуватися пятницею чи понеділком? як швидко пройде переказ?
В монобанке 60 тыс. за раз (экв. 25 тыс. дол. в месяц), субботой, мгновенно. П.С. О поступлении крупной суммы принимающий банк лучше предупредить заранее.
flyman написав:ще раз нагадайте, з картки на картку в різних банках через інтернет банкінг для різних осіб які ліміти переказу за раз та за банківський день? переказ в суботу яким днем буде рахуватися пятницею чи понеділком? як швидко пройде переказ?
В монобанке 60 тыс. за раз (экв. 25 тыс. дол. в месяц), субботой, мгновенно. П.С. О поступлении крупной суммы принимающий банк лучше предупредить заранее.
у гороха с укр карты 10 к долл в мес. с зарубежной 25 000
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Всім дякую. Вирішилось питання таким чином: замість на карту Спортбанку на ІБАН Пумба з Пумба. В колєги відділення виявилось під носом, відкрив миттєву карту закинув свої 100 грн, через тиждень забере.
По дорозі виявилася підступна зрада Ахмєтбєя: блоканув не тільки переказ на чужу карту, а ще й доступ до інтернет-банкінга. Прийшлося напрягати гарячку що за нах.