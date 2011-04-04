Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
flyman написав:ще раз нагадайте, з картки на картку в різних банках через інтернет банкінг для різних осіб які ліміти переказу за раз та за банківський день? переказ в суботу яким днем буде рахуватися пятницею чи понеділком? як швидко пройде переказ?
В монобанке 60 тыс. за раз (экв. 25 тыс. дол. в месяц), субботой, мгновенно. П.С. О поступлении крупной суммы принимающий банк лучше предупредить заранее.
flyman написав:ще раз нагадайте, з картки на картку в різних банках через інтернет банкінг для різних осіб які ліміти переказу за раз та за банківський день? переказ в суботу яким днем буде рахуватися пятницею чи понеділком? як швидко пройде переказ?
В монобанке 60 тыс. за раз (экв. 25 тыс. дол. в месяц), субботой, мгновенно. П.С. О поступлении крупной суммы принимающий банк лучше предупредить заранее.
у гороха с укр карты 10 к долл в мес. с зарубежной 25 000
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX Pig Lives Matter
Всім дякую. Вирішилось питання таким чином: замість на карту Спортбанку на ІБАН Пумба з Пумба. В колєги відділення виявилось під носом, відкрив миттєву карту закинув свої 100 грн, через тиждень забере.
По дорозі виявилася підступна зрада Ахмєтбєя: блоканув не тільки переказ на чужу карту, а ще й доступ до інтернет-банкінга. Прийшлося напрягати гарячку що за нах.
flyman написав:Всім дякую. Вирішилось питання таким чином: замість на карту Спортбанку на ІБАН Пумба з Пумба. В колєги відділення виявилось під носом, відкрив миттєву карту закинув свої 100 грн, через тиждень забере.
По дорозі виявилася підступна зрада Ахмєтбєя: блоканув не тільки переказ на чужу карту, а ще й доступ до інтернет-банкінга. Прийшлося напрягати гарячку що за нах.
Якийсь перебздівший недобанкінг.
З Всекарти на Всекарту 3 особи кидали?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
- В ваших ожиданиях по Ощадбанку есть вхождение в его капитал ЕБРР?
- Да. Условиями ЕБРР были независимый набсовет и вхождение Ощадбанка в ФГВФЛ. Набсовет создан. По ФГВФЛ у нас предварительно был срок до 1 июля, сейчас его перенесли до 1 октября. Фонд гарантирования вместе с Минфином и банком разрабатывают график, чтобы взносы в Фонд были сбалансированными.
Ощадбанк, надо сказать, наконец-то пошел на более быстрое и проактивное снижение ставок, к которому мы их призывали. Банк, который на 100% государственный, с кем он конкурирует? Вы маркет-мейкеры, на вас ориентируются, делайте вы первые шаги!
flyman написав:Всім дякую. Вирішилось питання таким чином: замість на карту Спортбанку на ІБАН Пумба з Пумба. В колєги відділення виявилось під носом, відкрив миттєву карту закинув свої 100 грн, через тиждень забере.
По дорозі виявилася підступна зрада Ахмєтбєя: блоканув не тільки переказ на чужу карту, а ще й доступ до інтернет-банкінга. Прийшлося напрягати гарячку що за нах.