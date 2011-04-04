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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 982983984985
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 07:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:Перший раз, чи другий? Уточніть.

Ні про перший раз ні про другий не зрозуміло.
Якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:59

Уважаемый IMPINTER, а также комрады, прошу помощи.
Нужно вычислить редиску (нехорошего человека).
Есть номер карты Приватбанка.
Сделал тестовый платёж (на 0,01 грн)- но в квитанции нету ни ФИО, ни ИНН.


Зображення

Давно такие стали квитанции у Привата - безликие? Как тогда узнать ИНН человека, зная номер карты Привата (можно через персонального менеджера, но не хочется светится)?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:07

  jay2004 написав:Уважаемый IMPINTER, а также комрады, прошу помощи.
Нужно вычислить редиску (нехорошего человека).
Есть номер карты Приватбанка.


Попробуйте набрать номер карты в зелёной тумбе, недавно скидывал, высвечивается там ФИО. Даже не надо копейку отправлять.
Я так полагаю номер телефона у вас этого товарища есть ?
Востаннє редагувалось freeze в Суб 25 лип, 2020 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:09

  freeze написав:
  jay2004 написав:Уважаемый IMPINTER, а также комрады, прошу помощи.
Нужно вычислить редиску (нехорошего человека).
Есть номер карты Приватбанка.


Попробуйте набрать номер карты в зелёной тумбе, недавно скидывал, высвечивается там ФИО. Даже не надо копейку отправлять.


Сенкс! а ИНН?
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    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:14

  jay2004 написав:
  freeze написав:
  jay2004 написав:Уважаемый IMPINTER, а также комрады, прошу помощи.
Нужно вычислить редиску (нехорошего человека).
Есть номер карты Приватбанка.


Попробуйте набрать номер карты в зелёной тумбе, недавно скидывал, высвечивается там ФИО. Даже не надо копейку отправлять.


Сенкс! а ИНН?


У вас его телефон есть ? Если есть номер телефона и будет ФИО, можно попробовать дальше двигаться.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:17

  freeze написав:
У вас его телефон есть ? Если есть номер телефона и будет ФИО, можно попробовать дальше двигаться.


Нету(.
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jay2004
 
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