Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 лип, 2020 07:19
flyman написав:
Перший раз, чи другий? Уточніть.
Ні про перший раз ні про другий не зрозуміло.
Якщо не секрет?
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Додано: Суб 25 лип, 2020 08:59
Уважаемый IMPINTER, а также комрады, прошу помощи.
Нужно вычислить редиску (нехорошего человека).
Есть номер карты Приватбанка.
Сделал тестовый платёж (на 0,01 грн)- но в квитанции нету ни ФИО, ни ИНН.
Давно такие стали квитанции у Привата - безликие? Как тогда узнать ИНН человека, зная номер карты Привата (можно через персонального менеджера, но не хочется светится)?
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jay2004
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Додано: Суб 25 лип, 2020 09:07
jay2004 написав:
Уважаемый IMPINTER, а также комрады, прошу помощи.
Нужно вычислить редиску (нехорошего человека).
Есть номер карты Приватбанка.
Попробуйте набрать номер карты в зелёной тумбе, недавно скидывал, высвечивается там ФИО. Даже не надо копейку отправлять.
Я так полагаю номер телефона у вас этого товарища есть ?
Востаннє редагувалось
freeze
в Суб 25 лип, 2020 09:09, всього редагувалось 1 раз.
freeze
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Додано: Суб 25 лип, 2020 09:09
freeze написав: jay2004 написав:
Уважаемый IMPINTER, а также комрады, прошу помощи.
Нужно вычислить редиску (нехорошего человека).
Есть номер карты Приватбанка.
Попробуйте набрать номер карты в зелёной тумбе, недавно скидывал, высвечивается там ФИО. Даже не надо копейку отправлять.
Сенкс! а ИНН?
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jay2004
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Додано: Суб 25 лип, 2020 09:14
jay2004 написав: freeze написав: jay2004 написав:
Уважаемый IMPINTER, а также комрады, прошу помощи.
Нужно вычислить редиску (нехорошего человека).
Есть номер карты Приватбанка.
Попробуйте набрать номер карты в зелёной тумбе, недавно скидывал, высвечивается там ФИО. Даже не надо копейку отправлять.
Сенкс! а ИНН?
У вас его телефон есть ? Если есть номер телефона и будет ФИО, можно попробовать дальше двигаться.
freeze
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Повідомлень: 17738
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Додано: Суб 25 лип, 2020 09:17
freeze написав:
У вас его телефон есть ? Если есть номер телефона и будет ФИО, можно попробовать дальше двигаться.
Нету(.
Отримай бонус при оформленні карток: MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8 А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
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