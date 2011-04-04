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Ні про перший раз ні про другий не зрозуміло. Якщо не секрет?
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Уважаемый IMPINTER, а также комрады, прошу помощи. Нужно вычислить редиску (нехорошего человека). Есть номер карты Приватбанка. Сделал тестовый платёж (на 0,01 грн)- но в квитанции нету ни ФИО, ни ИНН.
Давно такие стали квитанции у Привата - безликие? Как тогда узнать ИНН человека, зная номер карты Привата (можно через персонального менеджера, но не хочется светится)?
freeze написав: У вас его телефон есть ? Если есть номер телефона и будет ФИО, можно попробовать дальше двигаться.
Нету(.
Это усложняет поиски. Но при наличии ФИО уже можно включать все возможности гугла и других поисковиков, Фейсбука, других соцсетей и сообществ, возможности наших многочисленных открытых реестров. Особенно забавен открытый реестр недвижимости, там нужен ЕЦП и пару копеек заплатить минюсту, но зато можете увидеть адреса собственников, включив поиск по ФИО. Вылезут и ненужные полные совпадения ФИО, но при желании можно по косвенным признакам отфильтровать в голове. Хотя в последний реестр больше года не заходил, но думаю, что там ничего не поменялось.