Ні про перший раз ні про другий не зрозуміло.
Якщо не секрет?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 лип, 2020 07:19
Re: Байки про банки і не тільки....
Ні про перший раз ні про другий не зрозуміло.
Якщо не секрет?
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Додано: Суб 25 лип, 2020 08:59
Уважаемый IMPINTER, а также комрады, прошу помощи.
Нужно вычислить редиску (нехорошего человека).
Есть номер карты Приватбанка.
Сделал тестовый платёж (на 0,01 грн)- но в квитанции нету ни ФИО, ни ИНН.
Давно такие стали квитанции у Привата - безликие? Как тогда узнать ИНН человека, зная номер карты Привата (можно через персонального менеджера, но не хочется светится)?
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Додано: Суб 25 лип, 2020 09:07
Попробуйте набрать номер карты в зелёной тумбе, недавно скидывал, высвечивается там ФИО. Даже не надо копейку отправлять.
Я так полагаю номер телефона у вас этого товарища есть ?
Востаннє редагувалось freeze в Суб 25 лип, 2020 09:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лип, 2020 09:09
Сенкс! а ИНН?
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Додано: Суб 25 лип, 2020 09:14
У вас его телефон есть ? Если есть номер телефона и будет ФИО, можно попробовать дальше двигаться.
Додано: Суб 25 лип, 2020 09:17
Нету(.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 09:52
Это усложняет поиски.
Но при наличии ФИО уже можно включать все возможности гугла и других поисковиков, Фейсбука, других соцсетей и сообществ, возможности наших многочисленных открытых реестров. Особенно забавен открытый реестр недвижимости, там нужен ЕЦП и пару копеек заплатить минюсту, но зато можете увидеть адреса собственников, включив поиск по ФИО. Вылезут и ненужные полные совпадения ФИО, но при желании можно по косвенным признакам отфильтровать в голове. Хотя в последний реестр больше года не заходил, но думаю, что там ничего не поменялось.
Додано: Суб 25 лип, 2020 10:05
Re: Байки про банки і не тільки....
А в друкованій квитанції з ТСО теж нема?
Додано: Суб 25 лип, 2020 11:46
В реєстрі ФОПів можна глянути.
Якщо боржник в реєстрі боржників.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 лип, 2020 12:44
jay2004
не там смотрите квитанцию ...
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