Додано: Нед 26 лип, 2020 09:33

Є така байка про банки

Нынешние банки это верные слуги ФРС, это жадные и алчные кровососы, мелкие упырьки и вурдалаки на службе у гигантского и злого монстра, у чудовищного современного графа Дракулы. Который вверг в финансовую кабалу весь мир и пьёт и пьёт кровь у всех нас. И будет пить и дальше, у наших детей и наших внуков, если его не остановить.

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Вгадайте автора?