Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 лип, 2020 12:52
jay2004
чтоб увидеть ИНН получателя вам нужно сгенерировать квитанцию через:
ВСе услуги - Услуги - Сервис квитаниций - получить квитанцию
там будет вся инфа и фио и ИНН получателя ...
но в єтом разделе квитанции обічно появляются с определенной задержкой и сформировать ее мгновенно чразу после платежа модет не получиться ... ну пробуйте короче
квитанция будет иметь такой вид
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:04
бегемот прятал и перепрятывает эту инфу шобы ей можейники не пользовались,
а тут народ - готов делится опытом выуживания
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uaprofi
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:06
uaprofi ну в телеге у бота щас по номеру телефона можно узнать все о человеке и ИНН и прописку и номер паспорта и кто вместе с ним проживает ... так что это все фигня )
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:20
uaprofi написав:
бегемот прятал и перепрятывает эту инфу шобы ей можейники не пользовались,
а тут народ - готов делится опытом выуживания
есть нюанс - через тумбу можно пытаться узнать анонимно - что стремно, а через квитанцию - есть и отправитель. опять же получатель тоже видит эту инфо
Shaman
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:22
Shaman написав: uaprofi написав:
бегемот прятал и перепрятывает эту инфу шобы ей можейники не пользовались,
а тут народ - готов делится опытом выуживания
есть нюанс - через тумбу можно пытаться узнать анонимно - что стремно, а через квитанцию - есть и отправитель. опять же получатель тоже видит эту инфо
да, это так.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 09:33
Є така байка про банки
Нынешние банки это верные слуги ФРС, это жадные и алчные кровососы, мелкие упырьки и вурдалаки на службе у гигантского и злого монстра, у чудовищного современного графа Дракулы. Который вверг в финансовую кабалу весь мир и пьёт и пьёт кровь у всех нас. И будет пить и дальше, у наших детей и наших внуков, если его не остановить. ___________ Вгадайте автора?
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