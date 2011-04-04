Додано: Суб 25 лип, 2020 13:06

uaprofi



ну в телеге у бота щас по номеру телефона можно узнать все о человеке и ИНН и прописку и номер паспорта и кто вместе с ним проживает ... так что это все фигня )

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