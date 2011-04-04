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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 984985986987>
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:52

jay2004

чтоб увидеть ИНН получателя вам нужно сгенерировать квитанцию через:

ВСе услуги - Услуги - Сервис квитаниций - получить квитанцию

там будет вся инфа и фио и ИНН получателя ...

но в єтом разделе квитанции обічно появляются с определенной задержкой и сформировать ее мгновенно чразу после платежа модет не получиться ... ну пробуйте короче

квитанция будет иметь такой вид

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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:04

бегемот прятал и перепрятывает эту инфу шобы ей можейники не пользовались,
а тут народ - готов делится опытом выуживания
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https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:06

uaprofi

ну в телеге у бота щас по номеру телефона можно узнать все о человеке и ИНН и прописку и номер паспорта и кто вместе с ним проживает ... так что это все фигня )
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:20

  uaprofi написав:бегемот прятал и перепрятывает эту инфу шобы ей можейники не пользовались,
а тут народ - готов делится опытом выуживания


есть нюанс - через тумбу можно пытаться узнать анонимно - что стремно, а через квитанцию - есть и отправитель. опять же получатель тоже видит эту инфо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:22

  Shaman написав:
  uaprofi написав:бегемот прятал и перепрятывает эту инфу шобы ей можейники не пользовались,
а тут народ - готов делится опытом выуживания


есть нюанс - через тумбу можно пытаться узнать анонимно - что стремно, а через квитанцию - есть и отправитель. опять же получатель тоже видит эту инфо


да, это так.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 09:33

Є така байка про банки
Нынешние банки это верные слуги ФРС, это жадные и алчные кровососы, мелкие упырьки и вурдалаки на службе у гигантского и злого монстра, у чудовищного современного графа Дракулы. Который вверг в финансовую кабалу весь мир и пьёт и пьёт кровь у всех нас. И будет пить и дальше, у наших детей и наших внуков, если его не остановить.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:32

  Квесторе_поверніться написав:Є така байка про банки
Нынешние банки это верные слуги ФРС, это жадные и алчные кровососы, мелкие упырьки и вурдалаки на службе у гигантского и злого монстра, у чудовищного современного графа Дракулы. Который вверг в финансовую кабалу весь мир и пьёт и пьёт кровь у всех нас. И будет пить и дальше, у наших детей и наших внуков, если его не остановить.
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Стариков какой-нибудь? :mrgreen:
язык байки говорит сам за себя
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:40

  stryzhko написав:
jay2004 написав: а ИНН?

А в друкованій квитанції з ТСО теж нема?


Нема получателя (прочерки) :( .
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Re: Байки про банки і не тільки....

так вроде при создании перевода с карты на карту в п24 (в старом точно было такое), на этапе перед подтверждением и отправкой в "корзину платежей" можно увидеть фио получателя.
Alex2007
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