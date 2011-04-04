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Є така байка про банки Нынешние банки это верные слуги ФРС, это жадные и алчные кровососы, мелкие упырьки и вурдалаки на службе у гигантского и злого монстра, у чудовищного современного графа Дракулы. Который вверг в финансовую кабалу весь мир и пьёт и пьёт кровь у всех нас. И будет пить и дальше, у наших детей и наших внуков, если его не остановить. ___________ Вгадайте автора?
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Квесторе_поверніться написав:Є така байка про банки Нынешние банки это верные слуги ФРС, это жадные и алчные кровососы, мелкие упырьки и вурдалаки на службе у гигантского и злого монстра, у чудовищного современного графа Дракулы. Который вверг в финансовую кабалу весь мир и пьёт и пьёт кровь у всех нас. И будет пить и дальше, у наших детей и наших внуков, если его не остановить. ___________ Вгадайте автора?
Стариков какой-нибудь? язык байки говорит сам за себя upd посмотрел в паутине - поржал