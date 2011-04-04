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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 984985986987
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:12

  Alex2007 написав:так вроде при создании перевода с карты на карту в п24 (в старом точно было такое), на этапе перед подтверждением и отправкой в "корзину платежей" можно увидеть фио получателя.


Тут надо ИнН а не ФИО
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Коллеги, есть 100000 грн, лежит до востребования под 6% (что меня сильно огорчает). Куда их лучше пристроить:
1. Гривнедепозит в каком-то говно-банке под самый высокий процент на год-два (коминвест, сич, rwc, forward). насколько я понял это 13,5% максимум
2. Обмен на доллары и хранение под подушкой
3. Обмен на доллары и занос на баксодепозит
4. Покупка ОВГЗ (сейчас ICU дает 9-10%, freedom finance под 9%).
5. Покупка золотого слитка и перепродажа по выгодной цене
6. Оставить все как есть под 6%

Какие будут идеи?
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:58

  alex2013a90 написав:Коллеги, есть 100000 грн, лежит до востребования под 6% (что меня сильно огорчает). Куда их лучше пристроить:
1. Гривнедепозит в каком-то говно-банке под самый высокий процент на год-два (коминвест, сич, rwc, forward)
2. Обмен на доллары и хранение под подушкой
3. Обмен на доллары и занос на баксодепозит
4. Покупка ОВГЗ (сейчас ICU дает 9-10%, freedom finance под 9%).
5. Покупка золотого слитка и перепродажа по выгодной цене
6. Оставить все как есть под 6%

Какие будут идеи?


2.*

5. 100 к грн. это смешная сумма для инвестирование в металл, да и щас оно на пике ... вкладывать в золото надо когда оно на низе

* или можно рассмотреть евро, но опятьже оно пошло вверх
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:11

  IMPRINTER написав:
  alex2013a90 написав:Коллеги, есть 100000 грн, лежит до востребования под 6% (что меня сильно огорчает). Куда их лучше пристроить:
1. Гривнедепозит в каком-то говно-банке под самый высокий процент на год-два (коминвест, сич, rwc, forward)
2. Обмен на доллары и хранение под подушкой
3. Обмен на доллары и занос на баксодепозит
4. Покупка ОВГЗ (сейчас ICU дает 9-10%, freedom finance под 9%).
5. Покупка золотого слитка и перепродажа по выгодной цене
6. Оставить все как есть под 6%

Какие будут идеи?


2.*

5. 100 к грн. это смешная сумма для инвестирование в металл, да и щас оно на пике ... вкладывать в золото надо когда оно на низе

* или можно рассмотреть евро, но опятьже оно пошло вверх

за эвро я писав буквально пару тижнів тому, що можна буде спекульнути,
єслі чьо, прокрутив еквівалент 500 євро з 1.08 на 1,16 ,але в гривні
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:прокрутив еквівалент 500 євро з 1.08 на 1,16 ,але в гривні

Слід запамятати цей пост.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:59

  alex2013a90 написав:Коллеги, есть 100000 грн, лежит до востребования под 6% (что меня сильно огорчает). Куда их лучше пристроить:
1. Гривнедепозит в каком-то говно-банке под самый высокий процент на год-два (коминвест, сич, rwc, forward). насколько я понял это 13,5% максимум
2. Обмен на доллары и хранение под подушкой
3. Обмен на доллары и занос на баксодепозит
4. Покупка ОВГЗ (сейчас ICU дает 9-10%, freedom finance под 9%).
5. Покупка золотого слитка и перепродажа по выгодной цене
6. Оставить все как есть под 6%

Какие будут идеи?

Про валюту мовчу...має бути під грушею.
Але ж мали б бути стовпці під 18%...Яків минулої осені і в грудні балував деполюдей.
Якщо немає стовпців ризикнувби авансовий в січовиків під 13,5%.
З любові до національної гривоньки.
Всерівно гривня десь в хазяйстві знадобиться.
Не агітую...лише інформую. :wink:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:15

ситуація із депо-ставками в запоребрику http://prntscr.com/tpape4

тренд - на зниження
А облікова ставка там всього на 2% менше ніж в БСУ
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  alex2013a90 написав:Какие будут идеи?


залежить від вашої цілі
яке цільове призначення сотки?
+50грн !
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