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Коллеги, есть 100000 грн, лежит до востребования под 6% (что меня сильно огорчает). Куда их лучше пристроить: 1. Гривнедепозит в каком-то говно-банке под самый высокий процент на год-два (коминвест, сич, rwc, forward). насколько я понял это 13,5% максимум 2. Обмен на доллары и хранение под подушкой 3. Обмен на доллары и занос на баксодепозит 4. Покупка ОВГЗ (сейчас ICU дает 9-10%, freedom finance под 9%). 5. Покупка золотого слитка и перепродажа по выгодной цене 6. Оставить все как есть под 6%
Какие будут идеи?
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alex2013a90 написав:Коллеги, есть 100000 грн, лежит до востребования под 6% (что меня сильно огорчает). Куда их лучше пристроить: 1. Гривнедепозит в каком-то говно-банке под самый высокий процент на год-два (коминвест, сич, rwc, forward) 2. Обмен на доллары и хранение под подушкой 3. Обмен на доллары и занос на баксодепозит 4. Покупка ОВГЗ (сейчас ICU дает 9-10%, freedom finance под 9%). 5. Покупка золотого слитка и перепродажа по выгодной цене 6. Оставить все как есть под 6%
Какие будут идеи?
2.*
5. 100 к грн. это смешная сумма для инвестирование в металл, да и щас оно на пике ... вкладывать в золото надо когда оно на низе
* или можно рассмотреть евро, но опятьже оно пошло вверх
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX Pig Lives Matter
alex2013a90 написав:Коллеги, есть 100000 грн, лежит до востребования под 6% (что меня сильно огорчает). Куда их лучше пристроить: 1. Гривнедепозит в каком-то говно-банке под самый высокий процент на год-два (коминвест, сич, rwc, forward) 2. Обмен на доллары и хранение под подушкой 3. Обмен на доллары и занос на баксодепозит 4. Покупка ОВГЗ (сейчас ICU дает 9-10%, freedom finance под 9%). 5. Покупка золотого слитка и перепродажа по выгодной цене 6. Оставить все как есть под 6%
Какие будут идеи?
2.*
5. 100 к грн. это смешная сумма для инвестирование в металл, да и щас оно на пике ... вкладывать в золото надо когда оно на низе
* или можно рассмотреть евро, но опятьже оно пошло вверх
за эвро я писав буквально пару тижнів тому, що можна буде спекульнути, єслі чьо, прокрутив еквівалент 500 євро з 1.08 на 1,16 ,але в гривні
flyman написав:прокрутив еквівалент 500 євро з 1.08 на 1,16 ,але в гривні
Слід запамятати цей пост.
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alex2013a90 написав:Коллеги, есть 100000 грн, лежит до востребования под 6% (что меня сильно огорчает). Куда их лучше пристроить: 1. Гривнедепозит в каком-то говно-банке под самый высокий процент на год-два (коминвест, сич, rwc, forward). насколько я понял это 13,5% максимум 2. Обмен на доллары и хранение под подушкой 3. Обмен на доллары и занос на баксодепозит 4. Покупка ОВГЗ (сейчас ICU дает 9-10%, freedom finance под 9%). 5. Покупка золотого слитка и перепродажа по выгодной цене 6. Оставить все как есть под 6%
Какие будут идеи?
Про валюту мовчу...має бути під грушею. Але ж мали б бути стовпці під 18%...Яків минулої осені і в грудні балував деполюдей. Якщо немає стовпців ризикнувби авансовий в січовиків під 13,5%. З любові до національної гривоньки. Всерівно гривня десь в хазяйстві знадобиться. Не агітую...лише інформую.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.