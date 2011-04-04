Додано: Пон 27 лип, 2020 14:53

Коллеги, есть 100000 грн, лежит до востребования под 6% (что меня сильно огорчает). Куда их лучше пристроить:

1. Гривнедепозит в каком-то говно-банке под самый высокий процент на год-два (коминвест, сич, rwc, forward). насколько я понял это 13,5% максимум

2. Обмен на доллары и хранение под подушкой

3. Обмен на доллары и занос на баксодепозит

4. Покупка ОВГЗ (сейчас ICU дает 9-10%, freedom finance под 9%).

5. Покупка золотого слитка и перепродажа по выгодной цене

6. Оставить все как есть под 6%



Какие будут идеи?

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