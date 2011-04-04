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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 985986987988
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:59

  Квесторе_поверніться написав:
  alex2013a90 написав:Коллеги, есть 100000 грн, лежит до востребования под 6% (что меня сильно огорчает). Куда их лучше пристроить:
1. Гривнедепозит в каком-то говно-банке под самый высокий процент на год-два (коминвест, сич, rwc, forward). насколько я понял это 13,5% максимум
2. Обмен на доллары и хранение под подушкой
3. Обмен на доллары и занос на баксодепозит
4. Покупка ОВГЗ (сейчас ICU дает 9-10%, freedom finance под 9%).
5. Покупка золотого слитка и перепродажа по выгодной цене
6. Оставить все как есть под 6%

Какие будут идеи?

Про валюту мовчу...має бути під грушею.
Але ж мали б бути стовпці під 18%...Яків минулої осені і в грудні балував деполюдей.
Якщо немає стовпців ризикнувби авансовий в січовиків під 13,5%.
З любові до національної гривоньки.
Всерівно гривня десь в хазяйстві знадобиться.
Не агітую...лише інформую. :wink:

під грушею вже є, стовпці забиті під фонд, туде вже не лізе
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:06

  alex2013a90 написав:
  greenozon написав:
  alex2013a90 написав:Какие будут идеи?


залежить від вашої цілі
яке цільове призначення сотки?

Заробити трохи. На морозиво дітям :)
Колись копив на випадок втрати роботи, з розрахунку 10к в місяць, поки не знайду нову роботу. Зараз на ці цілі є інші заощадження і сотку треба кудись пристроїти

Січ 13,5% в грн. % наперед.
Рада, там кожні щотижня % і ріст на 0.1% від 8.5%, середньорічна десь 12,5%
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:24

  alex2013a90 написав:під грушею вже є, стовпці забиті під фонд, туде вже не лізе


Якщо стовпців багато (10 і більше) - то розкидайте по 10000 грн зверху. Ті, стовпові банки точно доживуть до Нового року.
P.S. Я зараз так і роблю).
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