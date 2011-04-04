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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:59
Квесторе_поверніться написав: alex2013a90 написав:
Коллеги, есть 100000 грн, лежит до востребования под 6% (что меня сильно огорчает). Куда их лучше пристроить:
1. Гривнедепозит в каком-то говно-банке под самый высокий процент на год-два (коминвест, сич, rwc, forward). насколько я понял это 13,5% максимум
2. Обмен на доллары и хранение под подушкой
3. Обмен на доллары и занос на баксодепозит
4. Покупка ОВГЗ (сейчас ICU дает 9-10%, freedom finance под 9%).
5. Покупка золотого слитка и перепродажа по выгодной цене
6. Оставить все как есть под 6%
Какие будут идеи?
Про валюту мовчу...має бути під грушею.
Але ж мали б бути стовпці під 18%...Яків минулої осені і в грудні балував деполюдей.
Якщо немає стовпців ризикнувби авансовий в січовиків під 13,5%.
З любові до національної гривоньки.
Всерівно гривня десь в хазяйстві знадобиться.
Не агітую...лише інформую.
під грушею вже є, стовпці забиті під фонд, туде вже не лізе
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Додано: Пон 27 лип, 2020 17:06
alex2013a90 написав: greenozon написав: alex2013a90 написав:
Какие будут идеи?
залежить від вашої цілі
яке цільове призначення сотки?
Заробити трохи. На морозиво дітям
Колись копив на випадок втрати роботи, з розрахунку 10к в місяць, поки не знайду нову роботу. Зараз на ці цілі є інші заощадження і сотку треба кудись пристроїти
Січ 13,5% в грн. % наперед.
Рада, там кожні щотижня % і ріст на 0.1% від 8.5%, середньорічна десь 12,5%
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Додано: Пон 27 лип, 2020 17:24
alex2013a90 написав:
під грушею вже є, стовпці забиті під фонд, туде вже не лізе
Якщо стовпців багато (10 і більше) - то розкидайте по 10000 грн зверху. Ті, стовпові банки точно доживуть до Нового року.
P.S. Я зараз так і роблю).
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Додано: Пон 27 лип, 2020 18:09
alex2013a90 написав:
Колись копив на випадок втрати роботи, з розрахунку 10к в місяць, поки не знайду нову роботу.
І скільки можете не працювати...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 27 лип, 2020 18:10
alex2013a90 написав:
Коллеги, есть 100000 грн, лежит до востребования под 6% (что меня сильно огорчает). Куда их лучше пристроить:
1. Гривнедепозит в каком-то говно-банке под самый высокий процент на год-два (коминвест, сич, rwc, forward). насколько я понял это 13,5% максимум
2. Обмен на доллары и хранение под подушкой
3. Обмен на доллары и занос на баксодепозит
4. Покупка ОВГЗ (сейчас ICU дает 9-10%, freedom finance под 9%).
5. Покупка золотого слитка и перепродажа по выгодной цене
6. Оставить все как есть под 6%
Какие будут идеи?
А чим моня з 10% на залишок, не кошерно? Для оперативної гривні саме то
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Додано: Пон 27 лип, 2020 18:11
Скупердяй написав:
А чим моня з 10% на залишок, не кошерно?
Комса2 не пущає...там вже більше Фонду.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 18:13
Квесторе_поверніться написав: alex2013a90 написав:
Колись копив на випадок втрати роботи, з розрахунку 10к в місяць, поки не знайду нову роботу.
І скільки можете не працювати...якщо не секрет?
якщо проїдати оперативні гривне резерви то років 1,5 - 2.
якщо проїдати довгострокові баксо резерви то років 5-6
це з розрахунку не більше 10к грн в місяць
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Додано: Пон 27 лип, 2020 18:56
Квесторе_поверніться
Ну так, близьких родичів мало: батьки, сестри/брати, жінка, діти? Чи туда треба кілька мільйонів впихнути?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Додано: Пон 27 лип, 2020 18:58
Скупердяй написав:Квесторе_поверніться
Ну так, близьких родичів мало: батьки, сестри/брати, жінка, діти? Чи туда треба кілька мільйонів впихнути?
хасиды приедут в этом году?
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