Думаю, там все порішають, будуть тести в ареопортах ... від такого жирної і кошерної курочки не зможуть відмовитись ні столичні, ні місцеві казнокради.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 19:06
Думаю, там все порішають, будуть тести в ареопортах ... від такого жирної і кошерної курочки не зможуть відмовитись ні столичні, ні місцеві казнокради.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Пон 27 лип, 2020 19:08
Скупердяй
Не уже решение есть с двух сторон. Так, что курочка в этом году без жирка будет взрощенная на антибиотиках.
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:06
писали что окончательного еще нет .. рассматриваются варианты
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 27 лип, 2020 22:05
С той стороны забора пишут у них пока без вариантов.Наши то понятно за котлету и маму продадут.
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