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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 986987988989
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 19:06

  Ratatui написав:
  IMPRINTER написав:
  Скупердяй написав:Квесторе_поверніться Ну так, близьких родичів мало: батьки, сестри/брати, жінка, діти? Чи туда треба кілька мільйонів впихнути? :mrgreen:


хасиды приедут в этом году?


Нет. Мацу дома хряпают в этот раз. И Умань курит бамбуковые палочки.

Думаю, там все порішають, будуть тести в ареопортах ... від такого жирної і кошерної курочки не зможуть відмовитись ні столичні, ні місцеві казнокради. :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 19:08

Скупердяй

Не уже решение есть с двух сторон. Так, что курочка в этом году без жирка будет взрощенная на антибиотиках.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 20:06

  Ratatui написав:Скупердяй

Не уже решение есть с двух сторон. Так, что курочка в этом году без жирка будет взрощенная на антибиотиках.


писали что окончательного еще нет .. рассматриваются варианты
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 22:05

  IMPRINTER написав:
  Ratatui написав:Скупердяй

Не уже решение есть с двух сторон. Так, что курочка в этом году без жирка будет взрощенная на антибиотиках.


писали что окончательного еще нет .. рассматриваются варианты


С той стороны забора пишут у них пока без вариантов.Наши то понятно за котлету и маму продадут.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:30

Re: Байки про банки і не тільки....

Через скільки там до нас доходять кацапські ноу-хау?
В России хотят конфисковывать подозрительные накопления граждан
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:50

  mephala написав:В России хотят конфисковывать подозрительные накопления

Это бред какой-то: в банках "подозрительные накопления" и так никто не держит, а "под грушей" -- путь сначала найдут.
Да и даже первого пункта:
Отметим, что на сегодняшний день в РФ в пользу государства изымается только имущество, если выясняется, что оно было приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.

тут нет, вроде как.
Такое только после введения 0-й декларации можно будет провернуть попытаться...
_hunter
 
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