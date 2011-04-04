Думаю, там все порішають, будуть тести в ареопортах ... від такого жирної і кошерної курочки не зможуть відмовитись ні столичні, ні місцеві казнокради.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 лип, 2020 19:06
Думаю, там все порішають, будуть тести в ареопортах ... від такого жирної і кошерної курочки не зможуть відмовитись ні столичні, ні місцеві казнокради.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Пон 27 лип, 2020 19:08
Скупердяй
Не уже решение есть с двух сторон. Так, что курочка в этом году без жирка будет взрощенная на антибиотиках.
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:06
писали что окончательного еще нет .. рассматриваются варианты
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 27 лип, 2020 22:05
С той стороны забора пишут у них пока без вариантов.Наши то понятно за котлету и маму продадут.
Додано: Сер 29 лип, 2020 15:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Через скільки там до нас доходять кацапські ноу-хау?
Додано: Сер 29 лип, 2020 15:50
Это бред какой-то: в банках "подозрительные накопления" и так никто не держит, а "под грушей" -- путь сначала найдут.
Да и даже первого пункта:
тут нет, вроде как.
Такое только после введения 0-й декларации можно будет провернуть попытаться...
Додано: Сер 29 лип, 2020 15:58
_hunter
ви дуже гарно думаєте про народ.
а по факту багато хто став перед проблемою де взяти доки щоб депо відкрити.
і багато хто такі доки з пальця "висмоктує"
так що не все так однозначно якщо почнуть брати до уваги дохід тільки на який сплачено податки.
Додано: Сер 29 лип, 2020 20:05
Давно пора. А то расслабились и лососятину на проценты хряпают.
Додано: Сер 29 лип, 2020 21:08
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Додано: Чет 30 лип, 2020 01:13
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