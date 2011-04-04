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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 987988989990
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:02

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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:09

Все платежные карты Mastercard станут бесконтактными

Количество бесконтактных платежных карт в обращении в 2019 году выросло в 1,2 раза – с 3,95 млн шт. до 8,64 млн шт., а их доля на украинском рынке – до 21%.

Этому способствовало то, что с апреля 2019 года платежная система Visa начала выпускать в Украине только бесконтактные карты. Вслед за ней это планирует сделать и Mastercard.

«Начиная с апреля 2021 года украинские банки смогут выпускать новые карты платежной системы Mastercard исключительно с бесконтактной технологией», – сообщили в украинском офисе платежной системы.

Но многие банки самостоятельно уже начали отказываться от выпуска новых «контактных» карт. «С конца 2019 года Ощадбанк абсолютно всем клиентам выдает только карты с бесконтактным чип-модулем. К концу 2020-го их доля в портфеле должна вырасти с 11% до 25%», – рассказывает директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимир Москаленко.

Еще с сентября только бесконтактные карты выпускает ПриватБанк, а технология NFC может превратить в бесконтактную любую карту. «Уже 80% клиентов из тех, кто имеет устройства с функцией NFC, переходят на оплату смартфоном. Экстраполяция этого тренда дает 100-процентный переход на смарт-оплаты в течение двух-трех лет», – отмечают в банке.

По словам директора департамента розничного банкинга Укргазбанка Олега Кляпко, смартфоны с NFC-модулем являются мощным конкурентом бесконтактных карт.

«Интерес к бесконтактным картам активно растет, но одновременно сильными конкурентами для этой технологии являются Google Pay и Apple Pay. Из-за этого часть клиентов переориентировалась на бесконтактные технологии без привязки к платежной карте», – отметил он.

Такие клиенты более активны. «После подключения NFC клиенты увеличивают частоту использования примерно на 30% по сравнению с обычными картами», – говорит заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.
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