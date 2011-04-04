|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:02
виявляється коронакриза робить дещо і доброго
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:09
Количество бесконтактных платежных карт в обращении в 2019 году выросло в 1,2 раза – с 3,95 млн шт. до 8,64 млн шт., а их доля на украинском рынке – до 21%.
Этому способствовало то, что с апреля 2019 года платежная система Visa начала выпускать в Украине только бесконтактные карты. Вслед за ней это планирует сделать и Mastercard.
«Начиная с апреля 2021 года украинские банки смогут выпускать новые карты платежной системы Mastercard исключительно с бесконтактной технологией», – сообщили в украинском офисе платежной системы.
Но многие банки самостоятельно уже начали отказываться от выпуска новых «контактных» карт. «С конца 2019 года Ощадбанк абсолютно всем клиентам выдает только карты с бесконтактным чип-модулем. К концу 2020-го их доля в портфеле должна вырасти с 11% до 25%», – рассказывает директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимир Москаленко.
Еще с сентября только бесконтактные карты выпускает ПриватБанк, а технология NFC может превратить в бесконтактную любую карту. «Уже 80% клиентов из тех, кто имеет устройства с функцией NFC, переходят на оплату смартфоном. Экстраполяция этого тренда дает 100-процентный переход на смарт-оплаты в течение двух-трех лет», – отмечают в банке.
По словам директора департамента розничного банкинга Укргазбанка Олега Кляпко, смартфоны с NFC-модулем являются мощным конкурентом бесконтактных карт.
«Интерес к бесконтактным картам активно растет, но одновременно сильными конкурентами для этой технологии являются Google Pay и Apple Pay. Из-за этого часть клиентов переориентировалась на бесконтактные технологии без привязки к платежной карте», – отметил он.
Такие клиенты более активны. «После подключения NFC клиенты увеличивают частоту использования примерно на 30% по сравнению с обычными картами», – говорит заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:15
Mastercard запускає послугу «Готівка на касі»
Відтепер вам не потрібно знімати гроші про запас, шукати банкомат, адже ви завжди зможете зняти готівку на касі в разі оплати карткою Mastercard ваших звичних покупок.
Під час розрахунку на касі скажіть продавцю про те, що бажаєте зняти трохи готівки. Касир додасть суму зняття до загальної суми купленого. Далі ви платите карткою Mastercard, і касир видає вам ці кошти разом із товаром.
З 1 серпня послугою вже буде доступною в мережах супермаркетів «Сільпо», «Фора», VARUS, на АЗС OKKO та WOG.
Детальніше за посиланням:
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:38
даа... дело плохо,
т.к. у нынешней малоросовласти в плане "догоним и перегоним""братьев" особый турборежим...
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:51
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:09
Цікавий сервіс!
Чи користувався вже хтось?
Це буде один чек - і на покупку і на зняття чи два окремих?
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:11
А почем эта услуга то?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:12
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:20
І багато абналити можна буде?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|