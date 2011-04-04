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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 988989990991
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:30

Re: Байки про банки і не тільки....

вопрос в другом - как будет облагаться мздой такая выдачи налички.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:00

Шева - зупинись, руки геть від кращих кадрів НБУ.
https://finance.liga.net/bank/opinion/trevojnyy-zvonochek-chem-otlichilsya-novyy-glava-nbu-za-pervye-10-dney-raboty
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:03

Відтепер вам не потрібно знімати гроші про запас, шукати банкомат, адже ви завжди зможете зняти готівку на касі в разі оплати карткою Mastercard ваших звичних покупок

если смотреть через призму короноэпидемии - получать купюры из рук пересчитывающего их кассира хуже, чем с банкомата.

и потери времени на кассах увеличатся
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:29

Хто вигодонабувач?
https://finclub.net/ua/news/propozytsii ... -roky.html
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:40

  Vorlon написав:
  V2 написав:Чи користувався вже хтось?

Ну как бы машины времени здесь наверное ни у кого нет :mrgreen:

Релігійним фанатикам просто застлало очі. Найтехнологічніший банк уже рік надає таку послугу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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klug
Найтехнологичнейшее дерьмо и МПС - немного разные вещи, не так ли?
Vorlon
 
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