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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:30
Re: Байки про банки і не тільки....
вопрос в другом - как будет облагаться мздой такая выдачи налички.
Додано: Чет 30 лип, 2020 12:00
Шева - зупинись, руки геть від кращих кадрів НБУ.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 12:03
если смотреть через призму короноэпидемии - получать купюры из рук пересчитывающего их кассира хуже, чем с банкомата.
и потери времени на кассах увеличатся
Додано: Чет 30 лип, 2020 12:29
Хто вигодонабувач?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 лип, 2020 12:40
Релігійним фанатикам просто застлало очі. Найтехнологічніший банк уже рік надає таку послугу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 30 лип, 2020 12:58
klug
Найтехнологичнейшее дерьмо и МПС - немного разные вещи, не так ли?
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