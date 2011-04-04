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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:32
Re: Байки про банки і не тільки....
У меня моно светится (как универсал), в остальных банках кредиток нет
.......
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:29
Колеги, я тут вирішив інтернет від Волі підключити. Як за нього платити кошерно, бажано з КБ?
Знайшов платіж через некст за 1 грн Нью Карткою УкрСибу з КБ 5%. Є щось вигідніше наразі?
Дякую.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:37
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:38
Изи пэй на каждый месяц дает разный кб. В июле было 3% с виртуалки без комиса
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