|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:32
Re: Байки про банки і не тільки....
У меня моно светится (как универсал), в остальных банках кредиток нет
.......
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:29
Колеги, я тут вирішив інтернет від Волі підключити. Як за нього платити кошерно, бажано з КБ?
Знайшов платіж через некст за 1 грн Нью Карткою УкрСибу з КБ 5%. Є щось вигідніше наразі?
Дякую.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:37
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:38
Изи пэй на каждый месяц дает разный кб. В июле было 3% с виртуалки без комиса
*******
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:02
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим. Відповідний указ № 303/2020 Глава держави підписав 30 липня 2020 року.
з.ы. а что такое "державний статус свята" вообще?
как может быть у религиозного праздника державный статус в светском государстве?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 30 лип, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Рождества оба-двое, Пасхи, Троицы, тож не должно быть в календаре выходных светского общества
Любая религия -- эт интимная тайна души
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:14
это понятно ... но сама формулировака державный статус религийного свята я такое первый раз слышу ... естьпонятие государственный праздник (день независимости, деньб конституции, день защитника отечества, день государственного флага и т.д.), профессиольнальный праздник там (день шахтера, банкира или маникюрщицы), международные (день защиты детей, отказа от курения и т.п.), есть религиозные праздники (рождество, пасха и т.д. + все вышеперчисленные в указе) но они все равно религиозные ... что значит державный статус у праздника тем более религиозного?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:30
Падаєм, падаєм... а до лістопада ще далеко
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:36
greenozon
уже все ) можно закрывать лавку
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:39
По долару взагалі
4.75% альфа на п’ять років
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|