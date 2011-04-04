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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 990991992993>
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:32

Re: Байки про банки і не тільки....

У меня моно светится (как универсал), в остальных банках кредиток нет
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:29

Колеги, я тут вирішив інтернет від Волі підключити. Як за нього платити кошерно, бажано з КБ?

Знайшов платіж через некст за 1 грн Нью Карткою УкрСибу з КБ 5%. Є щось вигідніше наразі?

Дякую.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:37

  kreuz написав:Колеги, я тут вирішив інтернет від Волі підключити. Як за нього платити кошерно, бажано з КБ?

Знайшов платіж через некст за 1 грн Нью Карткою УкрСибу з КБ 5%. Є щось вигідніше наразі?

Дякую.

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clientage
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:38

  kreuz написав:Колеги, я тут вирішив інтернет від Волі підключити. Як за нього платити кошерно, бажано з КБ?

Знайшов платіж через некст за 1 грн Нью Карткою УкрСибу з КБ 5%. Є щось вигідніше наразі?

Дякую.

Изи пэй на каждый месяц дает разный кб. В июле было 3% с виртуалки без комиса
*******
valya
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:02

  Скупердяй написав:Думаю, там все порішають, будуть тести в ареопортах ... від такого жирної і кошерної курочки не зможуть відмовитись ні столичні, ні місцеві казнокради. :mrgreen:


https://www.president.gov.ua/news/prezi ... 509?fbclid

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим. Відповідний указ № 303/2020 Глава держави підписав 30 липня 2020 року.

з.ы. а что такое "державний статус свята" вообще?
как может быть у религиозного праздника державный статус в светском государстве?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 30 лип, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:как может быть у религиозного праздника державный статус в сведском государстве?

Рождества оба-двое, Пасхи, Троицы, тож не должно быть в календаре выходных светского общества
Любая религия -- эт интимная тайна души :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:14

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:как может быть у религиозного праздника державный статус в сведском государстве?

Рождества оба-двое, Пасхи, Троицы, тож не должно быть в календаре выходных светского общества
Любая религия -- эт интимная тайна души :)


это понятно ... но сама формулировака державный статус религийного свята я такое первый раз слышу ... естьпонятие государственный праздник (день независимости, деньб конституции, день защитника отечества, день государственного флага и т.д.), профессиольнальный праздник там (день шахтера, банкира или маникюрщицы), международные (день защиты детей, отказа от курения и т.п.), есть религиозные праздники (рождество, пасха и т.д. + все вышеперчисленные в указе) но они все равно религиозные ... что значит державный статус у праздника тем более религиозного?
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:30

Падаєм, падаєм... а до лістопада ще далеко :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:36

greenozon

уже все ) можно закрывать лавку
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IMPRINTER
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  greenozon написав:Падаєм, падаєм... а до лістопада ще далеко :)

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https://minfin.com.ua/ua/2020/07/29/495 ... posit_news

По долару взагалі :shock:
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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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