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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 990991992993
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:48

  clientage написав:
  kreuz написав:Колеги, я тут вирішив інтернет від Волі підключити. Як за нього платити кошерно, бажано з КБ?

Знайшов платіж через некст за 1 грн Нью Карткою УкрСибу з КБ 5%. Є щось вигідніше наразі?

Дякую.

https://partners.easypay.ua/partner/volia

Дякую. А то мені Ізя у кабінеті (а за Вашим лінком справді безоплатно?) малює комісію, навіть Портмоне 2% хоче.

А отут кошерно платити? https://user.tachcard.com/uk/pay-volia
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:55

kreuz

да тачкарт тоже без комисс ... портмоне хочет комисс за волю
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:50

  IMPRINTER написав:greenozon

уже все ) можно закрывать лавку


є ще куди падати!
я нещодавно давав скрін депо % із запоребрика, там вообще адЬЬ )
3-4-5 в русрябчіках :)

очікую і в нас подібного бєзпреєдела
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:30

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:greenozon

уже все ) можно закрывать лавку


є ще куди падати!
я нещодавно давав скрін депо % із запоребрика, там вообще адЬЬ )
3-4-5 в русрябчіках :)

очікую і в нас подібного бєзпреєдела

Объективности ради надо добавить, что у них
- не берется налоХ с небольших %
- международные резервы для поддержки деревянного гораздо больше, чем у нас (сравните их 2-х кратный девал с нашим 3-х кратным после 2014)
- также гораздо больше гарантированная сумма компенсации при банкротстве банка у аналога нашего ФГВ
Victor37
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:37

Victor37 но это не помешало дереву гахнутся в 2 раза на ровном месте
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:38

З Нацбанку йде ще один заступник голови НБУ

31 липня Рада Національного банку звільнила за власним бажанням Сергія Холода із посади заступника голови НБУ, який курирував сферу платіжних систем і грошового обігу.

Про це повідомляє сайт регулятора.

На цій посаді Холод відповідав за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обігˮ.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко подякував Холоду за його роботу.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:05

  omb написав:Victor37 но это не помешало дереву гахнутся в 2 раза на ровном месте

не, то было специально - они так Обаму наказали;
Он после такого ничего себе обнулить не смог даже на третий срок, не то что...
flysoulfly
 
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