Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
є ще куди падати! я нещодавно давав скрін депо % із запоребрика, там вообще адЬЬ ) 3-4-5 в русрябчіках
очікую і в нас подібного бєзпреєдела
Объективности ради надо добавить, что у них - не берется налоХ с небольших % - международные резервы для поддержки деревянного гораздо больше, чем у нас (сравните их 2-х кратный девал с нашим 3-х кратным после 2014) - также гораздо больше гарантированная сумма компенсации при банкротстве банка у аналога нашего ФГВ