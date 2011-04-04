Та не, вернуть назад фонду.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:21
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Додано: Суб 01 сер, 2020 09:46
У 2 кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 7,7 мільярда гривень, що вдвічі менше ніж було у 1 кварталі (та в 2,4 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року).
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Основна причина - формування резервів під очікувані збитки в сумі 13,1 млрд грн за квартал.
Загалом за півроку банки отримали 23,8 млрд грн чистого прибутку. Це на 23% менше аналогічного періоду минулого року.
У НБУ вважають, що на банки вплинуло загальне зниження бізнес-активності під час карантину, падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами
"У цей непростий період потрібно знизити тиск на банки. Тому необхідно дати їм більше визначеності щодо тривалості кредитних канікул", - вважають у Нацбанку.
Додано: Суб 01 сер, 2020 09:46
Суркіси причетні до виведення коштів із Приватбанку – розслідування Kroll
Додано: Суб 01 сер, 2020 10:11
Розслідування Kroll проводилось у 2016-2017 роках.
і якого фіга вони скривали інфу 3 роки?
2) автор статті, на яку посилається укрправда - якийсь місцевий репортер (99% новин писав про Чікаго)
категорія новин - місцеві плітки і інша чорнуха -
Child Pornography Trafficker Gets Decade in Prison, 29 Jul 2020 in Chicago
Operation Legend Expanded to Chicago, 27 Jul 2020 in Chicago
IDES investigates fraud scheme that impacted each state’s PUA programs, 26 Jul 2020 in Chicago
Online Romance Fraud Charges for Three Chicago-Area Residents, 23 Jul 2020 in Chicago
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