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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 991992993994
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:21

  flyman написав:
  ruvex написав:Лучше, вернуть полученное.

а %?

Та не, вернуть назад фонду. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 09:46

У 2 кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 7,7 мільярда гривень, що вдвічі менше ніж було у 1 кварталі (та в 2,4 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Основна причина - формування резервів під очікувані збитки в сумі 13,1 млрд грн за квартал.

Загалом за півроку банки отримали 23,8 млрд грн чистого прибутку. Це на 23% менше аналогічного періоду минулого року.

У НБУ вважають, що на банки вплинуло загальне зниження бізнес-активності під час карантину, падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами

"У цей непростий період потрібно знизити тиск на банки. Тому необхідно дати їм більше визначеності щодо тривалості кредитних канікул", - вважають у Нацбанку.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 09:46

Суркіси причетні до виведення коштів із Приватбанку – розслідування Kroll

https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/31/663603/
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:11

  jump написав:Суркіси причетні до виведення коштів із Приватбанку – розслідування Kroll

https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/31/663603/




Розслідування Kroll проводилось у 2016-2017 роках.

:) і якого фіга вони скривали інфу 3 роки?

2) автор статті, на яку посилається укрправда - якийсь місцевий репортер (99% новин писав про Чікаго)

http://prntscr.com/ts691m

категорія новин - місцеві плітки і інша чорнуха -

Child Pornography Trafficker Gets Decade in Prison, 29 Jul 2020 in Chicago
Operation Legend Expanded to Chicago, 27 Jul 2020 in Chicago
IDES investigates fraud scheme that impacted each state’s PUA programs, 26 Jul 2020 in Chicago
Online Romance Fraud Charges for Three Chicago-Area Residents, 23 Jul 2020 in Chicago
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:13

greenozon
Ви переймаєтесь за Суркісів чи за Коломойського? :)))
V2
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:33

V2
де я а де ці люди :)

але я хочу розуміти інформаційні потоки і робити певні висновки, і,
щоб робити вірні висновки як мінімум треба на вході системи мати факти а не ...
самі розумієте що
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:42

Рожковой и еще одному члену правления, зампреду по административному и операционному блоку Роману Борисенко, почти сразу предложили написать "по собственному желанию" и покинуть НБУ. Однако они категорически против.

"Рожкова хочет получить политическую защиту, чтобы быть уверенной, что против нее не поднимут пачку уголовных дел, которые открывали в последние годы. Что эта пачка не получит ход. Ее только это беспокоит, а не место в Нацбанке. Его-то она уже потеряла - это понятно. Поэтому она ищет концы и торгуется.

https://strana.ua/finance/281862-chto-b ... v-nbu.html


що скаже псевдо-квестор?
ярий захисник бандитки рожкової
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:09

  greenozon написав:Рожковой и еще одному члену правления, зампреду по административному и операционному блоку Роману Борисенко, почти сразу предложили написать "по собственному желанию" и покинуть НБУ. Однако они категорически против.

"Рожкова хочет получить политическую защиту, чтобы быть уверенной, что против нее не поднимут пачку уголовных дел, которые открывали в последние годы. Что эта пачка не получит ход. Ее только это беспокоит, а не место в Нацбанке. Его-то она уже потеряла - это понятно. Поэтому она ищет концы и торгуется.

https://strana.ua/finance/281862-chto-b ... v-nbu.html


що скаже псевдо-квестор?
ярий захисник бандитки рожкової

а це суду вірішувати
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:37

  greenozon написав:Рожковой и еще одному члену правления, зампреду по административному и операционному блоку Роману Борисенко, почти сразу предложили написать "по собственному желанию" и покинуть НБУ. Однако они категорически против.

"Рожкова хочет получить политическую защиту, чтобы быть уверенной, что против нее не поднимут пачку уголовных дел, которые открывали в последние годы. Что эта пачка не получит ход. Ее только это беспокоит, а не место в Нацбанке. Его-то она уже потеряла - это понятно. Поэтому она ищет концы и торгуется.

https://strana.ua/finance/281862-chto-b ... v-nbu.html


що скаже псевдо-квестор?
ярий захисник бандитки рожкової


Вы тут выше писали про важность фактов - так не лазьте по информационным помойкам :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:50

  Shaman написав:Вы тут выше писали про важность фактов - так не лазьте по информационным помойкам

Агенту кремля можна і рекламувати москальські банки, і перепощувати методички. :mrgreen:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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