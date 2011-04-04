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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 992993994995
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 01:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Розслідування Kroll проводилось у 2016-2017 роках.

:) і якого фіга вони скривали інфу 3 роки?


Скорее всего кому нужно, тот был в курсе результатов расследования.
Или Вы считаете, что должны были публично выдать результаты сразу после завершения расследования?

Интересно будет послушать несвязанных с каламойским братьев которые по факту очень даже связанные, но у которых хватило наглости изображать обиженных и обделенных. Понятно, если бене можно, то почему бы и браткам-подельникам не подать иски, авось прокатит. Писали, что там зацепили счета всей родни - от детей до отца - три поколения "пострадали".
DmitryZP
 
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