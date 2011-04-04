Скорее всего кому нужно, тот был в курсе результатов расследования.
Или Вы считаете, что должны были публично выдать результаты сразу после завершения расследования?
Интересно будет послушать несвязанных с каламойским братьев которые по факту очень даже связанные, но у которых хватило наглости изображать обиженных и обделенных. Понятно, если бене можно, то почему бы и браткам-подельникам не подать иски, авось прокатит. Писали, что там зацепили счета всей родни - от детей до отца - три поколения "пострадали".