Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Сегодня, впервые в Украине, выпускаем в промышленную эксплуатацию Ощад Pay - инновационный сервис, который превращает смартфон в платёжный терминал.
Сервис разработан на основе технологии Tap To Phone и позволяет принять оплату безналично с карты, Apple Pay, GPay или NFC кольца. Торговцу достаточно иметь смартфон с NFC на ОС Android и не нужно покупать терминал, а значит - платить за его аренду.
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