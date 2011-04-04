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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 992993994995
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:33

Ощад Pay

https://www.oschadbank.ua/ua/oschadpay

Сегодня, впервые в Украине, выпускаем в промышленную эксплуатацию Ощад Pay - инновационный сервис, который превращает смартфон в платёжный терминал.

Сервис разработан на основе технологии Tap To Phone и позволяет принять оплату безналично с карты, Apple Pay, GPay или NFC кольца. Торговцу достаточно иметь смартфон с NFC на ОС Android и не нужно покупать терминал, а значит - платить за его аренду.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:42

господа, по каким картам в этом месяце нормальный кешбек за оплату медуслуг? нужно оплатить анализы в Синево. спасибо
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:51

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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:56

  omb написав:IMPRINTER 3% а-банк за свои, или платить онлайн уксибом за 5% чистыми

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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:55

Ці троє за чи проти політики партії?
http://finbalance.com.ua/news/sim-chleniv-monetarnoho-komitetu-nbu-buli-za-oblikovu-stavku-6-a-tro-khotili-55
А з тих десяти вже двох пішли. :(
Один прийшов.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 00:49

  omb написав:IMPRINTER 3% а-банк за свои

а-банк тоже дает 5% рандомно в текущем
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