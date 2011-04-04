Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 сер, 2020 13:33
https://www.oschadbank.ua/ua/oschadpay
Сегодня, впервые в Украине, выпускаем в промышленную эксплуатацию Ощад Pay - инновационный сервис, который превращает смартфон в платёжный терминал.
Сервис разработан на основе технологии Tap To Phone и позволяет принять оплату безналично с карты, Apple Pay, GPay или NFC кольца. Торговцу достаточно иметь смартфон с NFC на ОС Android и не нужно покупать терминал, а значит - платить за его аренду.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:42
господа, по каким картам в этом месяце нормальный кешбек за оплату медуслуг? нужно оплатить анализы в Синево. спасибо
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:51
IMPRINTER 3% а-банк за свои, или платить онлайн уксибом за 5% чистыми
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:56
omb написав: IMPRINTER
3% а-банк за свои, или платить онлайн уксибом за 5% чистыми
пудра от Тас банка 3% в счет кредитных
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:55
Ці троє за чи проти політики партії?
http://finbalance.com.ua/news/sim-chleniv-monetarnoho-komitetu-nbu-buli-za-oblikovu-stavku-6-a-tro-khotili-55
А з тих десяти вже двох пішли.
Один прийшов.
Над іншими сімома висить чорна хмара.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 20:20
greenozon
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Додано: Вів 04 сер, 2020 00:49
omb написав: IMPRINTER
3% а-банк за свои
а-банк тоже дает 5% рандомно в текущем
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:24
Більшість членів монетарного комітету вважає, що в 2021 році доведеться підвищувати облікову ставку
https://minfin.com.ua/ua/2020/08/03/49949707/
Нарешті, перші проблески розвороту!
а то при дядЯші ну просто під укіс неслась обліковка
ще б трошки і обігнали б запоребрик!
greenozon
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:08
greenozon написав:
Нарешті, перші проблески розвороту!
Отже, рантьє ще поживуть
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chipmunk
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:18
IMPRINTER написав:
господа, по каким картам в этом месяце нормальный кешбек за оплату медуслуг? нужно оплатить анализы в Синево. спасибо
аптеки
Vorlon написав:
Юнекс 8% от 300 грн.
Востаннє редагувалось
Ой+
в Вів 04 сер, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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