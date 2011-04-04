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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 993994995996
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:24

Ой+
Я бы так не горячился: аптеки и лаборатории для анализов - это совсем разное в данном случае...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:31

Катерина не здасться без бою
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:59

  IMPRINTER написав:господа, по каким картам в этом месяце нормальный кешбек за оплату медуслуг? нужно оплатить анализы в Синево. спасибо

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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:01

  greenozon написав:Більшість членів монетарного комітету вважає, що в 2021 році доведеться підвищувати облікову ставку

https://minfin.com.ua/ua/2020/08/03/49949707/


Нарешті, перші проблески розвороту!
а то при дядЯші ну просто під укіс неслась обліковка
ще б трошки і обігнали б запоребрик!

Зе уже виписує собі номери телефонів, бо так іпотеку під 0,1% не зробиш.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:08

  greenozon написав:Більшість членів монетарного комітету вважає, що в 2021 році доведеться підвищувати облікову ставку

https://minfin.com.ua/ua/2020/08/03/49949707/


Нарешті, перші проблески розвороту!
а то при дядЯші ну просто під укіс неслась обліковка
ще б трошки і обігнали б запоребрик!

вот это поворот, когда ждать депозиты под 17-19%?
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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