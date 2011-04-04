Ой+
Я бы так не горячился: аптеки и лаборатории для анализов - это совсем разное в данном случае...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:24
Ой+
Я бы так не горячился: аптеки и лаборатории для анализов - это совсем разное в данном случае...
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:31
Катерина не здасться без бою
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:59
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Додано: Вів 04 сер, 2020 17:01
Зе уже виписує собі номери телефонів, бо так іпотеку під 0,1% не зробиш.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:08
вот это поворот, когда ждать депозиты под 17-19%?
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Додано: Вів 04 сер, 2020 17:23
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 сер, 2020 19:48
Ось реальна облікова ставка...між 7% і 8%.
З тенденцією до зростання.
НБУ півтора прОцента розбазарює.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:06
Квесторе_поверніться там еще неизвестно кто купил, можь нбу
Кешбечные карты!
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