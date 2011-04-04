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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:36
alex2013a90 надеюсь к зиме , у многих депо будет на финише. жирные депо под 17,5,,,,18,5 . Народ будет переливать, тогда и начнется борьба за жирных котов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 05 сер, 2020 00:08
Додано: Сер 05 сер, 2020 00:25
ха!
в кризисы жирных котов (понятно,только чужих и беззубых) проще побрить
под одобрительное улюлюканье широчайших народных масс.
Кстати, и дополнительное налогообложение по готовящейся "налоговой амнистии" средств слабо подтвержденного происхождения(или никак не подтвержденного) - ну очень вовремя приближается...
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