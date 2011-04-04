RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 994995996997
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:36

alex2013a90 надеюсь к зиме , у многих депо будет на финише. жирные депо под 17,5,,,,18,5 . Народ будет переливать, тогда и начнется борьба за жирных котов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3540
З нами з: 23.11.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:08

  alex2013a90 написав:вот это поворот, когда ждать депозиты под 17-19%?
когда? - примерно за месяц-два до введения ВА в небольших но гордых банчиках
flysoulfly
 
Повідомлень: 136
З нами з: 13.01.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:25

  Goodman написав:alex2013a90 надеюсь к зиме , у многих депо будет на финише. жирные депо под 17,5,,,,18,5 . Народ будет переливать, тогда и начнется борьба за жирных котов.

ха!
в кризисы жирных котов (понятно,только чужих и беззубых) проще побрить
под одобрительное улюлюканье широчайших народных масс.
Кстати, и дополнительное налогообложение по готовящейся "налоговой амнистии" средств слабо подтвержденного происхождения(или никак не подтвержденного) - ну очень вовремя приближается...
flysoulfly
 
Повідомлень: 136
З нами з: 13.01.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 01:02

На 81 году жизни умерла мать Игоря Коломойского

Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины, президентом которой является Коломойский.

"4 августа 2020 стало известно досадная известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейской общины, от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие", - говорится в сообщении.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37569
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5984 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 994995996997
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 215605
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 83728
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21815
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16792)
05.08.2020 02:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.