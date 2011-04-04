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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 сер, 2020 23:36
alex2013a90 надеюсь к зиме , у многих депо будет на финише. жирные депо под 17,5,,,,18,5 . Народ будет переливать, тогда и начнется борьба за жирных котов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 05 сер, 2020 00:08
Додано: Сер 05 сер, 2020 00:25
ха!
в кризисы жирных котов (понятно,только чужих и беззубых) проще побрить
под одобрительное улюлюканье широчайших народных масс.
Кстати, и дополнительное налогообложение по готовящейся "налоговой амнистии" средств слабо подтвержденного происхождения(или никак не подтвержденного) - ну очень вовремя приближается...
Додано: Сер 05 сер, 2020 01:02
На 81 году жизни умерла мать Игоря Коломойского
Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины, президентом которой является Коломойский.
"4 августа 2020 стало известно досадная известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейской общины, от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие", - говорится в сообщении.
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 05 сер, 2020 04:27
В FBI совсем нет совести.
FBI raids offices at downtown One Cleveland Center building tied to Ukrainian oligarch (Igor Kolomoisky)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 05 сер, 2020 08:23
Недавно Суркис рассказал, что Порошенко украл у его семьи деньги, и почему никому не позволено никого грабить. Как говорится определение и термины не мои, а из оригинальных слов Суркиса.
С 55 мин 30 сек, в течение минуты.
А так всё остальное про футбол.
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