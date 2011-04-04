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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 994995996997
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:36

alex2013a90 надеюсь к зиме , у многих депо будет на финише. жирные депо под 17,5,,,,18,5 . Народ будет переливать, тогда и начнется борьба за жирных котов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:08

  alex2013a90 написав:вот это поворот, когда ждать депозиты под 17-19%?
когда? - примерно за месяц-два до введения ВА в небольших но гордых банчиках
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:25

  Goodman написав:alex2013a90 надеюсь к зиме , у многих депо будет на финише. жирные депо под 17,5,,,,18,5 . Народ будет переливать, тогда и начнется борьба за жирных котов.

ха!
в кризисы жирных котов (понятно,только чужих и беззубых) проще побрить
под одобрительное улюлюканье широчайших народных масс.
Кстати, и дополнительное налогообложение по готовящейся "налоговой амнистии" средств слабо подтвержденного происхождения(или никак не подтвержденного) - ну очень вовремя приближается...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 01:02

На 81 году жизни умерла мать Игоря Коломойского

Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины, президентом которой является Коломойский.

"4 августа 2020 стало известно досадная известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейской общины, от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие", - говорится в сообщении.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 04:27

  IMPRINTER написав:Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины, президентом которой является Коломойский.

"4 августа 2020 стало известно досадная известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейской общины, от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие", - говорится в сообщении.

В FBI совсем нет совести.
FBI raids offices at downtown One Cleveland Center building tied to Ukrainian oligarch (Igor Kolomoisky)
https://www.cleveland.com/court-justice ... garch.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:23

  greenozon написав:
  jump написав:Суркіси причетні до виведення коштів із Приватбанку – розслідування Kroll

https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/31/663603/




Розслідування Kroll проводилось у 2016-2017 роках.

:) і якого фіга вони скривали інфу 3 роки?

2) автор статті, на яку посилається укрправда - якийсь місцевий репортер (99% новин писав про Чікаго)

http://prntscr.com/ts691m

категорія новин - місцеві плітки і інша чорнуха -

Child Pornography Trafficker Gets Decade in Prison, 29 Jul 2020 in Chicago
Operation Legend Expanded to Chicago, 27 Jul 2020 in Chicago
IDES investigates fraud scheme that impacted each state’s PUA programs, 26 Jul 2020 in Chicago
Online Romance Fraud Charges for Three Chicago-Area Residents, 23 Jul 2020 in Chicago


Недавно Суркис рассказал, что Порошенко украл у его семьи деньги, и почему никому не позволено никого грабить. Как говорится определение и термины не мои, а из оригинальных слов Суркиса.

https://www.youtube.com/watch?v=wqyIR9X9AV8
С 55 мин 30 сек, в течение минуты.
А так всё остальное про футбол. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:41

  IMPRINTER написав:Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины, президентом которой является Коломойский.

"4 августа 2020 стало известно досадная известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейской общины, от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие", - говорится в сообщении.
тётя Зоя всё.Жаль,несоизмеримая утрата
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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