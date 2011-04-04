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Goodman написав:alex2013a90 надеюсь к зиме , у многих депо будет на финише. жирные депо под 17,5,,,,18,5 . Народ будет переливать, тогда и начнется борьба за жирных котов.
ха! в кризисы жирных котов (понятно,только чужих и беззубых) проще побрить под одобрительное улюлюканье широчайших народных масс. Кстати, и дополнительное налогообложение по готовящейся "налоговой амнистии" средств слабо подтвержденного происхождения(или никак не подтвержденного) - ну очень вовремя приближается...
Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины, президентом которой является Коломойский.
"4 августа 2020 стало известно досадная известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейской общины, от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие", - говорится в сообщении.
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IMPRINTER написав:Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины, президентом которой является Коломойский.
"4 августа 2020 стало известно досадная известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейской общины, от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие", - говорится в сообщении.
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Недавно Суркис рассказал, что Порошенко украл у его семьи деньги, и почему никому не позволено никого грабить. Как говорится определение и термины не мои, а из оригинальных слов Суркиса.
IMPRINTER написав:Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины, президентом которой является Коломойский.
"4 августа 2020 стало известно досадная известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейской общины, от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских сочувствие", - говорится в сообщении.
тётя Зоя всё.Жаль,несоизмеримая утрата
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня