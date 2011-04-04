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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 995996997998
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:12

Поповнення картки Mastercard на касі

Треба поповнити картку Mastercard? Відтепер ви можете зробити це на касі в магазинах наших партнерів. Просто, зручно, безпечно.

Не треба витрачати час на пошук відділення банку чи кіоску самообслуговування, аби покласти кошти на картку. Усе, що необхідно, — це повідомити касиру про намір поповнити картку й назвати суму. Потім підтвердьте операцію прикладанням картки або введіть її номер. І отримайте окремий чек про поповнення.
Ця послуга вже доступна в мережі магазинів Citrus. Детальніше за посиланням: https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... 2card.html
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Vorlon написав:Ця послуга вже доступна в мережі магазинів Citrus.
Не все магазины Цитруса подключены к этой услуге. На сайте мастера указан их список.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:08

Re: Байки про банки і не тільки....

Не подскажете пару проверенных приличных банков с гнучкими умовами кредитования по ипотеке на данный момент? Или здесь такими кредитами не пользуются :mrgreen: ?

Обещанной иМпотеки 10% "3 года ждут", а небольшая сумма кредитования (на 2-3 года) к имеющейся свободной сумме для подходящего сейчас варианта (чтоб уже сейчас сразу, и потом не бегать с перепродажей-перепокупкой "бетона") - нормально было бы.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:10

Re: Байки про банки і не тільки....

Сейчас вижу 0.5% на текущий в долларе в Ощаде. Где ещё есть из вменяемых. Конкорд стремновато
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:52

  MASolomko написав:
  Vorlon написав:Ця послуга вже доступна в мережі магазинів Citrus.
Не все магазины Цитруса подключены к этой услуге. На сайте мастера указан их список.


Я давеча купил банальный смартфон на 2 000 грн дешевле, чем в Цитрусе.
Куда там подключен этот мутный Цитрус, то бережливым людям безразлично.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:57

freeze
Смотря какой смартфон. Если, к примеру, он серый и без NFC, то и задаром не очень нужен.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:Конкорд стремновато

а що так, в чому сумніви
його ж простонародії звуть Лудщим
:)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:41

  Алексей77 написав:Сейчас вижу 0.5% на текущий в долларе в Ощаде. Где ещё есть из вменяемых. Конкорд стремновато


До 200.000 нечего переживать, тем более Конкорд развивается и уже запустил свой neo-банк ELPASO :)
И да, для меня он и дальше Лучший, не смотря на то, что порезал ставки по виртуальной :)
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:42

  Алексей77 написав:Сейчас вижу 0.5% на текущий в долларе в Ощаде. Где ещё есть из вменяемых. Конкорд стремновато

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