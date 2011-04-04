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Треба поповнити картку Mastercard? Відтепер ви можете зробити це на касі в магазинах наших партнерів. Просто, зручно, безпечно.
Не треба витрачати час на пошук відділення банку чи кіоску самообслуговування, аби покласти кошти на картку. Усе, що необхідно, — це повідомити касиру про намір поповнити картку й назвати суму. Потім підтвердьте операцію прикладанням картки або введіть її номер. І отримайте окремий чек про поповнення. Ця послуга вже доступна в мережі магазинів Citrus. Детальніше за посиланням: https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... 2card.html
Не подскажете пару проверенных приличных банков с гнучкими умовами кредитования по ипотеке на данный момент? Или здесь такими кредитами не пользуются ?
Обещанной иМпотеки 10% "3 года ждут", а небольшая сумма кредитования (на 2-3 года) к имеющейся свободной сумме для подходящего сейчас варианта (чтоб уже сейчас сразу, и потом не бегать с перепродажей-перепокупкой "бетона") - нормально было бы.