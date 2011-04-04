Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:12
Треба поповнити картку Mastercard? Відтепер ви можете зробити це на касі в магазинах наших партнерів. Просто, зручно, безпечно.
Не треба витрачати час на пошук відділення банку чи кіоску самообслуговування, аби покласти кошти на картку. Усе, що необхідно, — це повідомити касиру про намір поповнити картку й назвати суму. Потім підтвердьте операцію прикладанням картки або введіть її номер. І отримайте окремий чек про поповнення.
Ця послуга вже доступна в мережі магазинів Citrus. Детальніше за посиланням:
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... 2card.html
Vorlon
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:45
Vorlon написав:
Ця послуга вже доступна в мережі магазинів Citrus.
Не все магазины Цитруса подключены к этой услуге. На сайте мастера указан их список.
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MASolomko
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:08
Не подскажете пару проверенных приличных банков с гнучкими умовами кредитования по ипотеке на данный момент? Или здесь такими кредитами не пользуются
?
Обещанной иМпотеки 10% "3 года ждут", а небольшая сумма кредитования (на 2-3 года) к имеющейся свободной сумме для подходящего сейчас варианта (чтоб уже сейчас сразу, и потом не бегать с перепродажей-перепокупкой "бетона") - нормально было бы.
Alex2007
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:10
Сейчас вижу 0.5% на текущий в долларе в Ощаде. Где ещё есть из вменяемых. Конкорд стремновато
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Алексей77
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:52
MASolomko написав: Vorlon написав:
Ця послуга вже доступна в мережі магазинів Citrus.
Не все магазины Цитруса подключены к этой услуге. На сайте мастера указан их список.
Я давеча купил банальный смартфон на 2 000 грн дешевле, чем в Цитрусе.
Куда там подключен этот мутный Цитрус, то бережливым людям безразлично.
freeze
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:57
freeze Смотря какой смартфон. Если, к примеру, он серый и без NFC, то и задаром не очень нужен.
Vorlon
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:17
Алексей77 написав:
Конкорд стремновато
а що так, в чому сумніви
його ж простонародії звуть Лудщим
greenozon
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:41
Алексей77 написав:
Сейчас вижу 0.5% на текущий в долларе в Ощаде. Где ещё есть из вменяемых. Конкорд стремновато
До 200.000 нечего переживать, тем более Конкорд развивается и уже запустил свой neo-банк ELPASO
И да, для меня он и дальше Лучший, не смотря на то, что порезал ставки по виртуальной
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jurasja
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:42
Алексей77 написав:
Сейчас вижу 0.5% на текущий в долларе в Ощаде. Где ещё есть из вменяемых. Конкорд стремновато
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ramaz
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:59
jurasja написав:
До 200.000 нечего переживать, тем более Конкорд развивается и уже запустил свой neo-банк ELPASO
Каким боком Конкорд к Эльпасо?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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