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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 сер, 2020 21:45
Квесторе_поверніться написав:
Співчуття рідним і близьким.
Якою вона була...тётя Зоя?
Нормальная была,сынок явно не в нею пошёл.Отличница .С здоровым чувством юмора, когда преподаватели не могли ни прочесть ни произнести её фамилию то смеялась громче всех.
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Дядя Дима
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