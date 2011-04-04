Нормальная была,сынок явно не в нею пошёл.Отличница .С здоровым чувством юмора, когда преподаватели не могли ни прочесть ни произнести её фамилию то смеялась громче всех.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 сер, 2020 21:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:33
Re: Байки про банки і не тільки....
+50грн !
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Додано: Сер 05 сер, 2020 23:50
Станом на 1 липня 2020 року борги платоспроможних банків по рефінансуванню НБУ становили 9,2 млрд грн.
Як повідомляє регулятор, за місяць вони зросли до 12,7 млрд грн.
Найбільші борги перед НБУ по рефінансу станом на 1 липня 2020 мали банки https://news.finance.ua/ua/news/-/47598 ... borzhnykiv
+50грн !
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