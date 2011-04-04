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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 996997998999
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Співчуття рідним і близьким.
Якою вона була...тётя Зоя?
Нормальная была,сынок явно не в нею пошёл.Отличница .С здоровым чувством юмора, когда преподаватели не могли ни прочесть ни произнести её фамилию то смеялась громче всех.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:33

Re: Байки про банки і не тільки....

  jurasja написав:не смотря на то, что порезал ставки по виртуальной


як було 3% по валюті так і є ж!
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:50

Станом на 1 липня 2020 року борги платоспроможних банків по рефінансуванню НБУ становили 9,2 млрд грн.

Як повідомляє регулятор, за місяць вони зросли до 12,7 млрд грн.

Найбільші борги перед НБУ по рефінансу станом на 1 липня 2020 мали банки :arrow: https://news.finance.ua/ua/news/-/47598 ... borzhnykiv
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 05:20

  Vorlon написав:freeze
Смотря какой смартфон. Если, к примеру, он серый и без NFC, то и задаром не очень нужен.


Так, если я не ошибаюсь, сама контора Цитрус серая до предела, с одной из самой мутной структурой собственников и левых ФОПов. Пример - скандал месячной давности между учредителями, когда выяснилось, что в правовом поле непонятно, что и кому принадлежит, так дошифровались.
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