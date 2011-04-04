Нормальная была,сынок явно не в нею пошёл.Отличница .С здоровым чувством юмора, когда преподаватели не могли ни прочесть ни произнести её фамилию то смеялась громче всех.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 сер, 2020 21:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:33
Re: Байки про банки і не тільки....
+50грн !
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Додано: Сер 05 сер, 2020 23:50
Станом на 1 липня 2020 року борги платоспроможних банків по рефінансуванню НБУ становили 9,2 млрд грн.
Як повідомляє регулятор, за місяць вони зросли до 12,7 млрд грн.
Найбільші борги перед НБУ по рефінансу станом на 1 липня 2020 мали банки https://news.finance.ua/ua/news/-/47598 ... borzhnykiv
+50грн !
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Додано: Чет 06 сер, 2020 05:20
Так, если я не ошибаюсь, сама контора Цитрус серая до предела, с одной из самой мутной структурой собственников и левых ФОПов. Пример - скандал месячной давности между учредителями, когда выяснилось, что в правовом поле непонятно, что и кому принадлежит, так дошифровались.
Додано: Чет 06 сер, 2020 06:35
Необходимость оплаты НДС за посылки дороже 100 долларов ради таких барыжных контор и протянули. Людям выгоднее было купить в два-три раза дешевле в Китае, чем у местных барыг. Вот чтобы шли к барыгам в местный магазин, специально прикрутили кран для посылок.
Додано: Чет 06 сер, 2020 07:22
Спасибо.
Укргаз норм. Тем более снятие доллара без комиссии
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