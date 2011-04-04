Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:37
Алексей77 написав: ramaz написав: Алексей77 написав:
Сейчас вижу 0.5% на текущий в долларе в Ощаде. Где ещё есть из вменяемых. Конкорд стремновато
Укргаз Эксим Форвард
Спасибо.
Укргаз норм. Тем более снятие доллара без комиссии
Снятие бесплатное доллара в Укргазе недавно сделали. Могут вернуть. Есть на это такая вероятность?
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Алексей77
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