Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:37
Алексей77 написав: ramaz написав: Алексей77 написав:
Сейчас вижу 0.5% на текущий в долларе в Ощаде. Где ещё есть из вменяемых. Конкорд стремновато
Укргаз Эксим Форвард
Спасибо.
Укргаз норм. Тем более снятие доллара без комиссии
Снятие бесплатное доллара в Укргазе недавно сделали. Могут вернуть. Есть на это такая вероятность?
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Алексей77
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https://www.bisbank.com.ua/article/sviatkovi-vidsotky-za-depozytamy-do-15-richchia-banku/ klug написав:
Блаженний, хто вірує. Якщо можна взяти рефінанс на 5 років під 6% без додаткових умов щодо використання, хто буде по крихтах збирати депо на кілька місяців?
- хтось таки буде
flysoulfly
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:42
jump
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Додано: Чет 06 сер, 2020 18:50
[quote="5031077:flysoulfly"]типа
налетай
торопись
пока % зашибись :
https://www.bisbank.com.ua/article/sviatkovi-vidsotky-za-depozytamy-do-15-richchia-banku/
Цікаво, чому саме 181 день. Білочка вирішила наварити на баксі?
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klug
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Додано: Чет 06 сер, 2020 19:41
klug написав:
Цікаво, чому саме 181 день. Білочка вирішила наварити на баксі?
схоже на те,
справді, цікаво який саме курс $ вони планують на зиму...
flysoulfly
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