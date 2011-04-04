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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 9979989991000
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:37

  Алексей77 написав:
  ramaz написав:
  Алексей77 написав:Сейчас вижу 0.5% на текущий в долларе в Ощаде. Где ещё есть из вменяемых. Конкорд стремновато

Укргаз
Эксим
Форвард

Спасибо.
Укргаз норм. Тем более снятие доллара без комиссии

Снятие бесплатное доллара в Укргазе недавно сделали. Могут вернуть. Есть на это такая вероятность?
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:07

типа
налетай
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пока % зашибись :
https://www.bisbank.com.ua/article/sviatkovi-vidsotky-za-depozytamy-do-15-richchia-banku/

  klug написав:Блаженний, хто вірує. Якщо можна взяти рефінанс на 5 років під 6% без додаткових умов щодо використання, хто буде по крихтах збирати депо на кілька місяців?
- хтось таки буде
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:42

  flysoulfly написав:типа
налетай
торопись
пока % зашибись :
https://www.bisbank.com.ua/article/sviatkovi-vidsotky-za-depozytamy-do-15-richchia-banku/

  klug написав:Блаженний, хто вірує. Якщо можна взяти рефінанс на 5 років під 6% без додаткових умов щодо використання, хто буде по крихтах збирати депо на кілька місяців?
- хтось таки буде


були, є і будуть
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:50

[quote="5031077:flysoulfly"]типа
налетай
торопись
пока % зашибись :
https://www.bisbank.com.ua/article/sviatkovi-vidsotky-za-depozytamy-do-15-richchia-banku/
Цікаво, чому саме 181 день. Білочка вирішила наварити на баксі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:41

  klug написав:
  flysoulfly написав:типа
налетай
торопись
пока % зашибись :
https://www.bisbank.com.ua/article/sviatkovi-vidsotky-za-depozytamy-do-15-richchia-banku/

Цікаво, чому саме 181 день. Білочка вирішила наварити на баксі?
схоже на те,
справді, цікаво який саме курс $ вони планують на зиму...
flysoulfly
 
Повідомлень: 139
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  #<1 ... 9979989991000
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