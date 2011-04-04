Снятие бесплатное доллара в Укргазе недавно сделали. Могут вернуть. Есть на это такая вероятность?
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:37
Снятие бесплатное доллара в Укргазе недавно сделали. Могут вернуть. Есть на это такая вероятность?
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:07
типа
налетай
торопись
пока % зашибись :
- хтось таки буде
Додано: Чет 06 сер, 2020 17:42
були, є і будуть
Додано: Чет 06 сер, 2020 18:50
[quote="5031077:flysoulfly"]типа
налетай
торопись
пока % зашибись :
Цікаво, чому саме 181 день. Білочка вирішила наварити на баксі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 06 сер, 2020 19:41
схоже на те,
справді, цікаво який саме курс $ вони планують на зиму...
Додано: Чет 06 сер, 2020 20:14
Нее, ну вы поняли ж, шо в том аХционном 15% на первые 6 мес и 7.5% на весь остальной срок? Мин срок 370дн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 06 сер, 2020 20:16
тоесть по факту это получаются те же 10-11% на год что и у остальных. А как красиво закручено.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:27
clientage Щиро дякую за пояснення. Таки кидалово простих смертних. ДЯКУЮ,
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 06 сер, 2020 23:04
Бразерси не вгамуються ніяк
https://news.finance.ua/ua/news/-/47606 ... v-surkisiv
+50грн !
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:13
Естественно.
250 миллионов долларов - это слишком большая сумма, чтобы забыть о ней, как о газетке забытой на лавочке.
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