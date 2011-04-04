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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 99899910001001
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:26

  freeze написав:
  greenozon написав:Бразерси не вгамуються ніяк

https://news.finance.ua/ua/news/-/47606 ... v-surkisiv


Естественно.
250 миллионов долларов - это слишком большая сумма, чтобы забыть о ней, как о газетке забытой на лавочке.


особенно, когда их можно получить нахаляву :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:48

  Shaman написав:особенно, когда их можно получить нахаляву


У них украли нахаляву, поэтому тут всё обыденно и банально.
Я не знаю, а кто-то реально сомневается, что деньги Суркисам вернут ?
С нашими судами зелёная команда еще как-то может порешать, но Суркис сказал, что дальше будут международные суды.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:54

  freeze написав:
  greenozon написав:Бразерси не вгамуються ніяк

https://news.finance.ua/ua/news/-/47606 ... v-surkisiv


Естественно.
250 миллионов долларов - это слишком большая сумма, чтобы забыть о ней, как о газетке забытой на лавочке.


Апетити ростуть:
$350 млн за рахунок держави. Компанії Суркісів збільшили позов до ПриватБанку на $102 млн. Компанії, афілійовані з сім'єю Григорія і Ігоря Суркісів збільшили позовні вимоги до ПриватБанку на $102 млн. Таким чином, загальна сума, яку Суркіси намагаються стягнути з ПриватБанку, досягла $350 млн.
Джерела НВ Бізнес стверджують, що не виключена спроба списати ці кошти з коррахунку ПриватБанку в НБУ.
У прес-службі ПриватБанку відзначили, що позивачі змінили свої вимоги, виходячи з розрахунку відсотків у розмірі 13% https://nv.ua/ukr/biz/finance/surkisi-p ... 04671.html


Не треба було для привату робити винятки, а банкротити як і всіх, можна попередньо підняти розмір фонду, гарантії ФОпам та юрикам. Тоді би братани та екс-супруги екс-власника сиділи би в якійсь там черзі і з претензіями до Ко і Бо, а не до держави.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:01

  Ой+ написав:Не треба було для привату робити винятки, а банкротити як і всіх, можна попередньо підняти розмір фонду, гарантії ФОпам та юрикам.


Совершенно верно. Так и надо было сделать.
Но тут у Порошенко возникло желание быть хитрее всех.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:03

Ой+ а на каком основании гарантии фопам и юрикам? в других банках они благополучно погорели
Кешбечные карты!
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:Не треба було для привату робити винятки, а банкротити як і всіх

там були інші ризики
ПБ - це половина БСУ, тобто кожен 2ий (3ій) тримав там свої кошти...
могли бути непередбачувані наслідки із багатьма невідомими.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:21

  omb написав:Ой+ а на каком основании гарантии фопам и юрикам? в других банках они благополучно погорели


Так, і це не було добре. По факту, щоб не мати дуже серйозних проблем в економіці, чого якраз і намагались уникнути націоналізацією, можна було підстелити соломки і не тільки для привату. Але сама процедура банкрутства дала би змогу тепер не мати проблем з незадоволеними мільярдерами. Доказуй тепер, що ті гроші були виведені з того ж привату шахрайськими схемами кільканадцять років взад, чи вони пов'язані особи.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:22

Мін’юст США звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/6/7262064/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:23

Член правління "Приватбанку" з питань інформаційних технологій Андрій Гриценюк звільнився з банку через державне обмеження зарплатні

Про це повідомив член наглядової ради Роман Сульжик в Facebook.

"Сьогодні з ПриватБанку звільнився один з кращих фахівців. Навіть у Лондоні та Нью Йорку я б зміг на пальцях однієї руки порахувати таких людей.

Він звільнився тому що йому, як і іншим керівникам Привату та членам наглядової ради, вже біля півроку не платять чесну зарплатню", - пише Сульжик.

Сам Гриценюк підтвердив інформацію виданню НВ та розповів, що йому запропонували аналогічну посаду у комерційному банку, і через те, що він 5 місяців отримує неринкову зарплатн - він погодився.

Гриценюк майже 20 років працює в ІТ-секторі. Керував технологічними підрозділами як в банках (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк) та Національному банку України.
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